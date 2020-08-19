الإمارات.. عمار النعيمي يفتتح مركز فحص كورونا بتقنية الليزر في عجمان

الأربعاء 19 أغسطس 2020

أكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن القيادة الرشيدة لدولة الامارات تسعى جاهدة لتوفير كل الامكانيات و الإحتياجات والتسهيلات للمواطنين من خلال إقامة مراكز فحص متقدمة ومتطورة و الحصول على نتائج طبية خاصة في هذا الوقت التي نواجه فيه جائحة كورونا.. موضحا أن القيادة حريصة على صحة المواطنين و المقيمين في الدولة.



جاء ذلك خلال افتتاح مركز الفحص بتقنية الليزر في قاعة الامارات للضيافة في عجمان و الذي أقامته شركة " طموح للرعاية الصحية" اليوم بهدف التسهيل على المواطنين و المقيمين لإجراء فحوصات سريعة لكورونا لا تتعدى ثلاث دقائق .

رافق خلال افتتاح المركز .. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية وعدد من كبار المسؤولين.

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن العلم يتطور يوما بعد يوم من أجل خدمة الإنسان والبشرية .. مشيدا بتوجيهات القيادة وحرصها على توفير مراكز فحص متقدمة وسريعة من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين والمقيمين وما هذه المركز المتعددة و منها الفحص من السيارة و الآن الفحص السريع بتقنية الليزر إلا دليل على اهتمام وحرص القيادة وسعيها لأن تكون الامارات خالية من الأمراض و التخلص من هذا الوباء.

و أضاف أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقا لتوجيهات قيادتنا و اهتمامها بالحفاظ على صحة أفراد المجتمع من كورونا المستجد و الالتزام ببرامج الوقاية و اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من هذا المرض .. مؤكدا ضرورة التزام الجميع بتنفيذ بروتوكولات الوقاية والتوجه لإجراء إختبار كورونا سواء عن طريق المسحة أو بتقنية الليزر لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع .. وإن شاء الله ستمر هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

Advertisements

كان الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه قد أجروا أول فحص بتقنية الليزر إيذانا بافتتاح المركز أمام الجمهور و قاموا بجولة تفقدية استمعوا خلالها إلى شرح واف من عبدالله الراشدي مدير المشاريع في شركة "طموح للرعاية الصحية" حول اختصاصات ومهام مركز الفحص و اطلعوا على سير العملية الصحية وتنفيذ الفحص بسرعة فائقة لا تتعدى ثلاث دقائق فقط مقابل 50 درهما فقط الأمر الذي من شأنه الإسهام في السيطرة على الوباء و الإنتهاء منه.

وقال عبدالله الراشدي إن اقامة هذا المركز - الذي يعتبر الأول في الإمارات الشمالية - يأتي خدمة لسكان الامارات الشمالية وإمارة عجمان لا سيما في هذا الموقع الحيوي والهام .. موضحا أن المركز يستقبل الراغبين في إجراء فحوصات كورونا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وأشار إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات لجميع الراغبين مقبل 50 درهما اعتبارا من اليوم.

و أضاف أن المركز يحتوي على 20 منصة فحص بتقنية الليزر إضافة إلى منصات آخرى للفحص عن طريق المسحة موضحا أن المركز على استعداد تام لاستقبال ما بين 6 و 8 آلاف مراجع يوميا من المواطنين و المقيمين على مدى 24 ساعة وأن العمل بالمركز سيتواصل حتى الانتهاء من جائحة كورونا ..

مطالبا الجميع بضرورة عمل الفحوصات من أجل المحافظة على صحتهم والتصدي لكورونا.

ونوه الراشدي إلى أن توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع يعد من الإجراءات الوقائية و الاحترازية المهمة لتحقيق السلامة وأن تلك الفحوصات تسهم في السيطرة على الوباء.

و أكد أن شركة "طموح للرعاية الصحية" انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المواطنين والمقيمين في الامارات الشمالية ومباشرة العمل فورا .. مشيرا إلى أن اختيار المكان و الموقع وسط مدينة عجمان جاء نظرا لأهمية و سهولة الوصول إليه من جميع الإمارات الشمالية.