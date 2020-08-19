شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 64531 إصابة جديدة و1092 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 64 ألفا و531 إصابة جديدة و1092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و767 ألفا و274 حالة. فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 52 ألفا و889 ألف حالة

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