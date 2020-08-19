شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: المحكمة أكدت تحريض النظام السوري على رفيق الحريري والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إن المحكمة الدولية في لاهاي ركزت على تحريض النظام السوري على رفيق الحريري، وفقا لقناة العربية الحدث.

وتعهد بأنه لن يستكين حتى معاقبة قتلة أبيه، بعد أن أدانت محكمة تدعمها الأمم المتحدة أمس عضوا في حزب الله بالتورط في اغتيال 2005.