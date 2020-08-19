شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات الصين تهدد مواقع تراثية وتجلي 100 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أجبرت فيضانات تجتاح منطقة منبع نهر يانغتسي السلطات الصينية على إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان فيما تهدد الفيضانات موقع تراث عالمي يعود بناؤه إلى 1200 عام مضت.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الموظفين والشرطة ومتطوعين وضعوا أكياس الرمال في محاولة لحماية تمثال ليشان بوذا العملاق الذي يصل ارتفاعه إلى 71 مترا فيما تجاوز منسوب المياه الطينية المندفعة مستوى أصابع قدمي التمثال للمرة الأولى منذ عام 1949. والتمثال مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ويقع في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأطلقت لجنة الموارد المائية ليانغتسي، وهي الجهة الحكومية التي تشرف على النهر، إنذارا أحمر أمس الثلاثاء قائلة إن من المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه عند بعض محطات المراقبة مستويات الحماية "الآمنة" من الفيضانات بما يزيد عن خمسة أمتار.