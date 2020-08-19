شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة: خلو مهاجع العمال المهاجرين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت سلطات سنغافورة خلو مهاجع العمال المهاجرين، التي كانت تمثل بؤرة لتفشي فيروس كورونا بين العمال، من الفيروس.
وقالت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم الأربعاء " ابتداء من اليوم، تم الاعلان عن خلو جميع المهاجع من فيروس كورونا".
وأضافت الوزارة أنه تم السماح لـ 86% من العمال المهاجرين الذين يعيشون في هذه المهاجع بالعودة للعمل، على الرغم من تحذيرها من احتمالية وقوع تفشيات صغيرة.
ويعيش نحو 300 ألف من العمال المهاجرين في مهاجع مزدحمة، مما يسهل انتقال العدوى بفيروس كورونا.
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