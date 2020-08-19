شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجري اختبارات فورية لكورونا في المطارات والان نبدء بالتفاصيل

صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن الحكومة "تعمل على" توفير اختبارات لفيروس كورونا في المطارات، وهي خطوة من شأنها تخفيف متطلبات العزل الذاتي عند الوصول من الخارج.

وقال هانكوك، :"إذا كان لديك تكنولوجيا اختبارات تظهر النتائج في غضون دقائق وليس في اليوم التالي لأنك لست مضطرا لإرسالها للمعمل، سيمكنك التحقق من أن الأشخاص ليس لديهم الفيروس ولا ينقلونه".

ويظهر قرار الحكومة بإلزام السائحين البريطانيين العائدين من الخارج بالعزل الذاتي لمدة أسبوعين التضارب بين رغبة الحكومة في إعادة الحياة إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه مخاوفها من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.