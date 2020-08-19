الخارجية تستذكر الاعتداء الإرهابي على الوزارة منذ 11 عاماً

استذكرت وزارة الخارجية، الاربعاء، التفجير الارهابي الذي نفذه مستهدفَا مبنى الوزارة في العام 2009، والذي خلف العشرات من الضحايا والحاق الضرر بالبناية، فيما دعت الشعب العراقي الى توحيد الصفوف و"نفض غبار" الماضي والعبور الى مرحلة الامل.
واشارت الوزارة الى ان " ما قام به هؤلاء التكفيريون من جريمة شنعاء إنّما هو دليل على أنّهم يستهدفون الحياة، ومظاهرها من دون التفريق بين الناس على أساس المذهب والدين والقوميّة، فهم قد ضربوا مُؤسّسات الدولة التي يعمل فيها جميع العراقيّين على مختلف تنوُّعاتهم، واستهدفوا المساجد، والكنائس، والأسواق، والمدارس..وليس لنا إلا أن نكثف الجُهُود، ونُوحّد الصفوف في طيّ هذه الصفحة السوداء من حياتنا، ونفض غبار هذه المرحلة المأساويّة إلى مرحلة الأمل، وتحقيق الطموحات".
وأكدت، "لقد شاء القدر أن يُواجه العراق هذه التحدّيات، وأن يُقاتل أصالة عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع هؤلاء الشرذمة، ولقد قدّم العراقيون أجزل التضحيات في هذا السبيل، وافتدوا البلاد بأعزّ الأبناء والرجال"، مبينة إنّ "من أبرز تجليات مُعادَلة المُواجَهة هي الإصرار على المُضِيّ في بناء العراق الآمن المُزدهِر".
وختمت الوزارة بانها بالقول: "نُعاهِد شعبنا، وشهداءنا الذين سقطوا إثر حوادث الغدر التي قام بها الإرهابيّون، والشهداء الذين سقطوا وهم شامخون على سواتر الدفاع عن الوطن، وتحرير الأرض نُعاهِدهم على الثبات، وعلى العمل الدؤوب على الدفاع عن مصالح العراق في المحافل الدولية، وإشادة أفضل علاقات التعاون مع بلدان العالم ليأخذ العراق مكانته في مصاف دول العالم."
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