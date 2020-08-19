أمانة بغداد تنوه إلى قطع جسر بغداد مساء الغد لثلاث ساعات

نوهت أمانة بغداد، الأربعاء، إلى قطع جسر بغداد الكبير جنوب العاصمة مساء يوم غد الخميس لثلاث ساعات.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع ستقوم بقطع جسر بغداد الكبير جنوب العاصمة يوم غد الخميس لثلاث ساعات فقط ( من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً )".



وأضافت أن "ذلك جاء لإجراء اعمال الصيانة والتي تشمل قشط المقطع المتضمن رمبة الصعود قرب معهد الوليد وباتجاه تقاطع الدرويش وتهيئتها لاعمال الاكساء التي ستتم في وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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