العراق يعقد صفقة مع 'شيفرون' الامريكية للتنقيب عن النفط

يخطط العراق لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية للتنقيب عن النفط في محافظة ذي قار.
وأضاف المصدر أن "المذكّرة لا تشمل المناطق التي تضمّ حقول نفط أو مناطق تم الاتّفاق على الاستكشاف فيها".
وكانت شيفرون قد بدأت قبل عامين محادثات مع العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك"، واستأنفت اجتماعاتها مع مسؤولي وزارة النفط في الآونة الأخيرة.
ولأن استكشاف النفط قد يستغرق سنوات، فإن الشركة الأمريكية العملاقة ومقرها كاليفورنيا قد تستغل تراجع أسعار النفط الخام هذا العام للحصول على إحتياطيات عالية الجودة وبتكلفة رخيصة، كما هو الحال بالنسبة للنفط العراقي.
في الوقت نفسه، يهتم المنافسون الأوروبيون بالانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة فيما تسعى الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات "إكسون موبيل" لتقليص نفقاتها الإستثمارية
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