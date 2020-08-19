رسمياً.. ريال مدريد يعير موهبته لدورتموند

2020-08-19 | 14:03
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أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني عن رحيل موهبته، راينير، إلى بوروسيا دورتموند المنافس في بطولة الدوري الألماني.
وأصدر الملكي بيانًا رسميًا منذ قليل على موقعه الرسمي يؤكد فيه أنه توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لإعارة راينير لمدة موسمين تنتهي في حزيران 2022.
وكان راينير قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في يناير الماضي من قبل صفوف فلامنجو مقابل 30 مليون يورو.
وشارك راينير مع فريق الشباب بنادي ريال مدريد (كاستيا) خلال مباريات الموسم الماضي.
ويمثل البرازيلي منتخب بلاده تحت 23 عامًا منذ بداية عام 2020، ومتوقع له مستقبل مبهر خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان راينير قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في يناير الماضي من قبل صفوف فلامنجو مقابل 30 مليون يورو.
وشارك راينير مع فريق الشباب بنادي ريال مدريد (كاستيا) خلال مباريات الموسم الماضي.
ويمثل البرازيلي منتخب بلاده تحت 23 عامًا منذ بداية عام 2020، ومتوقع له مستقبل مبهر خلال السنوات القليلة المقبلة.
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