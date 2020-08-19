إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن السلطات المختصة والجهات العاملة قامت بإخلاء جميع الطلبة والعاملين من مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي.
وقالت الجامعة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك": "أثناء عملية نقل بعض المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بغرض إتلافها انسكبت إحدى العبوات عن طريق الخطأ".
وأضافت: "وقد اتخذت كافة الإجراءات في كلية الصيدلة بما فيها إخلاء المبنى والتهوية، وتعامل جهاز الدفاع المدني مع الحادث ولم ينتج أي إصابات".
وأضافت: "وقد اتخذت كافة الإجراءات في كلية الصيدلة بما فيها إخلاء المبنى والتهوية، وتعامل جهاز الدفاع المدني مع الحادث ولم ينتج أي إصابات".
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