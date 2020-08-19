إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

وقالت الجامعة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك": "أثناء عملية نقل بعض المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بغرض إتلافها انسكبت إحدى العبوات عن طريق الخطأ".

وأضافت: "وقد اتخذت كافة الإجراءات في كلية الصيدلة بما فيها إخلاء المبنى والتهوية، وتعامل جهاز الدفاع المدني مع الحادث ولم ينتج أي إصابات".

