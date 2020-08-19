وأدناه روابط استمارات التقديم لـ"مدارس الموهوبين": ▪︎محافظة بغداد / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/1Faoz8fTJ6oauP4c6 ▪︎محافظة الانبار / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/kQMAWbJh3yWqX4qp9



▪︎محافظة البصرة / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/YzuzvpcETUXFhYhx ▪︎محافظة البصرة / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/YzuzvpcETUXFhYhx ▪︎محافظة نينوى / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/GJbtky2ZiefjSqtp9 ▪︎محافظة نينوى / الصف الاول المتوسط / https://forms.gle/F9K9rkcV7QdzBc157 Advertisements ▪︎محافظة ذي قار / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/X7cjtCsJes7k7woq5 ▪︎محافظة ذي قار / الصف الاول المتوسط / https://forms.gle/ETnhG75o944EgkSL9



▪︎محافظة النجف الاشرف / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/KRBedRGQUGoBsvaT7 ▪︎محافظة النجف الاشرف / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/KRBedRGQUGoBsvaT7 ▪︎محافظة ميسان / الصف الرابع الابتدائي / https://forms.gle/QbTpvCPsrDbxgRDn8 ▪︎محافظة ميسان / الصف الاول المتوسط / https://forms.gle/CyuL617KEHJP96E7A

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كانت هذه تفاصيل خبر التربية تطلق استمارات التقديم على الاختبارات التشخيصية للقبول بـ'مدارس الموهوبين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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