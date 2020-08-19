عراقي يتسبب بسلسلة حوادث في برلين

قال متحدث باسم الادعاء الألماني إن السلطات تحقق في سلسلة من حوادث السيارات أسفرت عن إصابة عدة أشخاص على طريق سريع في برلين مساء أمس الثلاثاء. ونقلت مجلة "فوكاس" المحلية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث قوله: "وفقا للمعلومات الحالية الهجوم له دوافع إسلامية". وأضاف المتحدث أن هناك مؤشرات أيضا على أن المشتبه به، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يحمل الجنسية العراقية يعاني مشاكل نفسية.

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