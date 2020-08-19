القبض على 9 أشخاص بتهمة الإرهاب بأيرلندا الشمالية

أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 9 أشخاص بتهمة الإرهاب، عقب مداهمات استهدفت أفرادا يشتبه في انتمائهم لجماعة منشقة عن الجيش.



وقالت مساعدة رئيس الشرطة الأيرلندية باربرا جراي، في بيان: "أستطيع أن أؤكد إلقاء القبض على تسعة أشخاص أمس الثلاثاء وفقا لقانون الإرهاب، وذلك على خلفية التحقيق المستمر بشأن أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد".

وأضافت أن المشتبه بهم التسعة تتراوح أعمارهم بين 26 و50 عاما، وكان يتم استجوابهم في بلفاست "للاشتباه في تورطهم في مجموعة كبيرة من الأنشطة الإرهابية".

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يذكر أن أيرلندا الشمالية شهدت صراعا طائفيا لعقود، حيث سعى القوميون الكاثوليك لتوحيد أيرلندا، في حين حارب الاتحاديون البروتستانت من أجل البقاء في المملكة المتحدة.

وبعد عملية سلام أدت لتقاسم السلطة في المنطقة، أنهى الجيش الجمهوري الأأيرلندي الإقليمي رسميا حملة العنف في عام 2005.

ولكن الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد وجماعات منشقة أخرى عارضت عملية السلام، واستمرت في القيام بأعمال عنف.