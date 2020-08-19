قرقاش يدعو إلى تنفيذ العدالة بحق قتلة الحريري

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى تنفيذ حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة بعد أن حكمت المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري".



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وأضاف أن "رفيق الحريري كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة".

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في اغتيال الحريري عام 2005.



ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.