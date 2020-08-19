إيران تعتقل 3 أشخاص لتصويرهم أماكن دينية.. وجورجيا بالمشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات الإيرانية 3 أشخاص بزعم تصويرهم مساجد وأماكن دينية في محافظة أصفهان الواقعة وسط البلاد، باعتبارها مراكز انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأربعاء، نقلا عن محمد رضا حيدري قائد شرطة محافظة أصفهان، أن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم خلال العشرة أيام الأخيرة.

وزعم حيدري أن بين المعتقلين الثلاثة إمرأة تعيش بمدينة لنجان بأصفهان، وأرسلت وثائق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقاعدة في جورجيا (دون أن يورد مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد).

واتهم قائد شرطة أصفهان المعتقلين الثلاثة الذين لم يشر إلى هوياتهم بتصوير الأماكن الدينية لإظهارها أنها بؤر لتفشي الفيروس التاجي، على حد زعمه.





وقال إن شخص آخر من الثلاثة اعتقل في مدينة تيران الواقعة في غرب محافظة أصفهان.

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الجدير بالذكر أن أولي موجات تفشي كورونا في إيران بدأت من مدينة قم، العاصمة الدينية للبلاد.

وشهدت الأشهر الأخيرة الكثير من الجدل حول إغلاق أو فتح الأماكن الدينية في إيران.

يذكر أن الحصيلة الرسمية حتى، اليوم الأربعاء، وفقا لوزارة الصحة في إيران هي أكثر من 20 ألف حالة وفاة و350 ألف إصابة.

وتثار الشكوك من جانب معارضين إيرانيين حول دقة إحصائيات السلطات الرسمية بشأن وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد.

ومن المرجح أن تكون أعلى بكثير من المعلن رسميا، لا سيما بعد أن تكتمت طهران على ظهور الفيروس محليا، مطلع 2020.