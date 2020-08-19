أعمال شغب في احتجاجات ضد العنصرية ببورتلاند الأمريكية

استمرت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في مدينة بورتلاند الأمريكية، والتي تحولت إلى أعمال عنف وشغب، بعد أن كانت سلمية على مدار أسبوعين.



وأضرم محتجون النار في مبنى حكومي بمدينة بورتلاند ورشقوه بالحجارة وهشموا نوافذه، مما دفع الشرطة لإعلان حدوث شغب.

وقال مكتب مأمور شرطة مقاطعة مولتنوماه على تويتر: "أعلنت شرطة بورتلاند أن التجمع القريب من مبنى حكومة مولتنوماه يثير الشغب، بعدما قام أفراد بعمليات تخريب متكررة وهشموا نوافذ الطابق الأرضي بالحجارة وألقوا مواد حارقة على أحد المكاتب".

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية أن الشرطة أخمدت النيران المشتعلة في المبنى، فيما لم ترد أنباء حتى الآن بشأن حدوث إصابات أو وفيات لكن موقع أوريجونيان تحدث عن اعتقال شخصين.

ونظمت حركة "حياة السود مهمة" احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) على يد ضابط شرطة في 25 مايو /أيار .

وكانت الاحتجاجات تشهد عمليات إحراق وعنف في بعض المواقع ومنها بورتلاند.

ما تكررت الاشتباكات بين قوات أمن أمريكية اتحادية تم إرسالها إلى المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، وحشود المحتجين الذين استهدفوا مبنى المحكمة الاتحادية هناك.