وزير الاستخبارات الإسرائيلي: اتصالات جارية مع السودان لاتفاق سلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، عن وجود اتصالات جارية مع السودان للتوصل إلى اتفاق سلام، مرجحا خطوات مماثلة من دول خليجية وأفريقية.

وقال كوهين للمحطة الإخبارية الإسرائيلية (12) إن "الاتصالات تجري بالفعل بين الطرفين"، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه "إذا تم التوصل لاتفاق سلام، فيجب أن يشمل قضية إعادة المتسللين السودانيين من إسرائيل إلى الخرطوم".

وتابع: "لم يجر الحديث عن أرقام (المتسللين) حتى الآن، وسيحدث ذلك مع تقدم المحادثات ونصل إلى مرحلة توقيع الاتفاق".

وكان العشرات من السودانيين تسللوا إلى إسرائيل من خلال الحدود اللبنانية في الأشهر الماضية وتم اعتقالهم.

Advertisements

ورجح كوهين أن "يتم التوصل إلى اتفاقيات إضافية مع دول أخرى في الخليج ودول في إفريقيا"، لم يسمها.

وأمس خرجت تصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي، قال فيها إن بلاده تعتزم قيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام، وذلك قبل أن يتم إعفاؤه من المنصب اليوم.

وشدد بدوي على أن الجانبين "سيجنيان الفائدة بتطبيع علاقاتهما الثنائية"، موضحا أن بلاده "سيستفيد من التقنيات الزراعية والصناعية، أما إسرائيل فستكسب الانفتاح على العالم العربي".

وسبق أن جمع لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا قبل أشهر.