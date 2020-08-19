شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. 64531 إصابة جديدة و1092 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 64 ألفا و531 إصابة جديدة و1092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و767 ألفا و274 حالة.

فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 52 ألفا و889 ألف حالة

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