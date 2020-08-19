شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 64531 إصابة جديدة و1092 وفاة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 64 ألفا و531 إصابة جديدة و1092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و767 ألفا و274 حالة .. فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 52 ألفا و 889 ألف حالة.

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