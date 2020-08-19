بعد قليل.. الوطنية للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ



تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في الثالثة عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت على مدار يومي 9و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو لأول مرة.

تستعد قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية بماسبيرو، لنقل كافة تفاصيل مؤتمر إعلان نتائج مجلس الشيوخ، والذى ينقل على الهواء مباشرة، على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، في الثالثة عصراً، بقاعة الدور السابع في ماسبيرو.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة بنقل المؤتمر الصحفي العالمي، التى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

حيث وجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل و الاستعداد بشكل جيد، لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.