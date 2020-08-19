النروج تطرد دبلوماسيا روسيا مرتبط بقضية تجسس

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أوسلو: اعلنت النروج الأربعاء طرد دبلوماسي روسي، بعد أيام على توقيف نروجي في أوسلو بتهمة التجسس. وكشفت أجهزة الاستخبارات النروجية الإثنين أنه تم توقيف رجل قبل يومين يشتبه بأنه سلم معلومات حساسة عن البلاد إلى عميل استخبارات روسي.

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