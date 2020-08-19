السجن 3 سنوات لكمسري قطار تسبب في وفاة شاب بسبب التذكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية– مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمجدي إبراهيم رئيس قطار طنطا رقم 934 "الإسكندرية -الأقصر"، لاتهامه بالتسبب في مصرع محمد عيد، وإصابة زميله أحمد سمير، بعد إجبارهما على القفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.

وبدأت الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما.