بالصور.. مراجعة وصيانة المعديات على المجاري المائية بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لجنة لمتابعة المعديات الواقعة على المجاري المائية، للتأكد من صلاحيتها وإجراء عمليات الصيانة لها.

كانت قرية دمشلي، شهدت فجر الخميس الماضي، غرق معدية بترعة الرياح البحيري محملة بسيارتين، ونجح أهالي المنطقة في إنقاذ 3 أشخاص، فيما لقي 4 آخرين مصرعهم.

وأعلنت محافظة البحيرة أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق سيارة محملة بمواد خاصة بالزراعة ما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.