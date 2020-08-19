"عدم الالتزام"..الصحة العالمية تعلن سبب ارتفاع إصابات كورونا ببعض الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإكثار التواجد في الأماكن المزدحمة وعدم ارتداء الكمامات .

وأضافت الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس، الأربعاء: "أن العالم دخل في الشهر الثامن منذ بداية الجائحة"، لافتة إلى أن هناك آليات كثيرة تقلل الاختلاط للحماية من عدوى كورونا.

وأكدت ضرورة التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا، حيث أن اللقاح الروسي (سبوتنيك-V) مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مؤكدة سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمنًا وفعالًا.

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ولفتت إلى أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، قائلة: "إن هناك جهودًا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن".

من جهتها، قالت الدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات بمنظمة الصحة العالمية: "إن المنظمة معنية بضرورة توفر اللقاح لكافة دول العالم".

وأضافت: "نتكاتف مع عدد من التحالفات والمنظمات لوضع استراتيجية لضمان وصول اللقاحات لكافة دول العالم وخصوصًا الفقيرة منها بشكل يضمن التوزيع العادل للقاحات في كافة دول العالم".