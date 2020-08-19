أنباء عن انقلاب في مالي.. اعتقال وزراء وعسكريين وإطلاق نار بمنزل رئيس الحكومة

أطلق عسكريون في مالي النار في الهواء لأسباب مجهولة، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، في قاعدة « كاتي » العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، وسط أنباء عن محاولة انقلاب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن إطلاق نار وقع في محيط منزل رئيس وزراء مالي، مشيرة إلى أنباء عن اعتقال وزيري المالية والخارجية ورئيس البرلمان وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وقال طبيب في مستشفى « كاتي » « هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين ».

وأكد مصدر عسكري أن الصورة لم تتضح حتى الآن، مبينا أنه « من المستحيل الآن الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية ».

Advertisements

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت.

وقالت السفارة النرويجية، في بيان « تم إخطار السفارة بالتمرد في القوات المسلحة، والقوات تسير إلى باماكو. على المواطنين النرويجيين في مالي توخي الحذر والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، حتى تنجلي الأمور ويتضح الموقف ».

وكانت المعارضة المناهضة للحكومة في مالي، دعت إلى بدء احتجاجات واسعة النطاق، الثلاثاء، مطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وكان رئيس مالى « إبراهيم بوبكر كيتا »، قرر نهاية الشهر الماضى، تشكيل حكومة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء « بوبو سيسي »، وذلك لتكليفها بمهمة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وفقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وكالات