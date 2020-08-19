مقتل وإصابة 9 في تبادل إطلاق نار بباكستان

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، من بينهم خمسة أشقاء، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في تبادل لإطلاق نار بين مجموعتين بمقاطعة هري بور بولاية خيبر بختونخوا شمال غربيالبلاد.
كما تم مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما تمكن آخرون من الفرار قبل وصول الشرطة إلى الموقع والبدء في البحث عن المشتبه بهم بالمنطقة.
وقالت الشرطة - حسبما ذكرت بكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إنه ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم بعد عملية إطلاق النار،
وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك جثامين القتلى لإتخاذ اللازم بشأنهم.
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