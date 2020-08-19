القبض على 9 دواعش في نينوي بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم (داعش) لاشتراكهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين، فضلًا عن ضبط كدس للعتاد في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.



وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن قواتها المتمثلة باستخبارات نينوى ألقت القبض على هؤلاء الإرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام

المادة (4) إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية.

وأضافت أن أربعة منهم عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى (أبو هاجر - أبو تبارك - أبو عثمان - أبو سليمان)، فيما عمل الإرهابي المكنى (أبو جاسم) بما يسمى فرقة الكواسر، وعمل الإرهابي (أبو مريم) بما يسمى لواء خالد بن الوليد، وعمل

الإرهابي (أبو حارث) بما يسمى الطبابة العسكرية، فضلًا عن إرهابيين اثنين عملا بما يسمى ديوان الجند وفرقة اليرموك.

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وذكرت الوكالة أنه تم أيضًا ضبط كدس للعتاد من مخلفات (داعش) الإرهابي داخل أحد الأنفاق في قرية زلحفة ضمن محافظة نينوى بداخله (750) قنبلة هاون تستخدم كعبوات ناسفة، لافتةً إلى تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم إلى الجهات المختصة ورفع الكدس وفقًا للسياقات الأصولية.