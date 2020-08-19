تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران حتى الآن عتبة الـ20 ألف حالة بعد تسجيل 153 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء.
ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 20 ألفا و125 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية
وأضافت سادات لاري أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2444 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي المصابين إلى 350 ألفا و279 شخصا حتى الآن.
وتابعت أن عدد المتعافين من كورونا في أنحاء البلاد بلغ 302 ألفو528 شخصا حتى الآن، فيما يخضع 3 آلاف و868 من المصابين للعناية المركزة، مشيرة إلى أن مليونين و939 ألفا و840 شخصا خضعوا لاختبار الإصابة بفیروس كورونا حتى الآن.
يُذكر أن إيران هي الدولة الأكثر تضررًا في منطقة الشرق الأوسط جراء فيروس كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 20 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.