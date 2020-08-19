رئيس بيلاروسيا: الغرب يُدعم أعمال الشغب والاحتجاجات في شوارع العاصمة

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الحكومات الغربية تقوم بتحويل الأموال إلى بلاده لدعم أعمال الشغب والاحتجاجات في شوارع العاصمة مينسك.
وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع لمجلس الأمن بمشاركة رؤساء المناطق البيلاروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "لقد أعلنت الدول الغربية بالفعل بشكل مباشر،
وتابع: "إن تمويل أعمال الشوارع وأعمال الشغب مستمر، وأعترف بأن السلطات لا تستطيع تتبع جميع الأموال التي تأتي إلى هنا لأن الكثير من الأموال تأتي نقدا"، مشيراإلى أنه يعرف ذلك وسيركز على هذه المسألة في الفترة القادمة.
ونصح لوكاشينكو قادة الاتحاد الأوروبي بمناقشة "السترات الصفراء" في فرنسا، وأعمال الشغب المروعة في الولايات المتحدة، والاحتجاجات في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بدلًا من بيلاروسيا.
يُذكر أن احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا بدأت في 9 أغسطس الجاري عقب الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي تقول المعارضة إنه تم تزويرها.
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