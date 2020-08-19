الجيش اليمني ينفي إدعاءات الحوثي حول سيطرته على مواقع بالبيضاء

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ادعاءات ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على ألف كيلو متر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابع لمحافظة البيضاء.
في اليمن العقيد تركي المالكي، في تصريحات خاصة أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، الأربعاء، إن ميلشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قد نفى مزاعم ميليشيا الحوثي عن تحقيق انتصارات في محافظة البيضاء، وأكد أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف ماض في التصدي للميليشيات الحوثية، وكل التنظيمات الإرهابية، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي، وأمن جيرانه.
ونفى بادي أكاذيب الميليشيات الانقلابية وزعمها تحقيق انتصارات بمحافظة البيضاء.
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