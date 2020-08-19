مستشار النمسا يدعو إلى انتخابات جديدة نزيهة في بيلاروسيا

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس إلى إجراء انتخابات جديدة حرة ونزيهة في بيلاروسيا، وقال كورتس - في تصريحات اليوم الأربعاء - قبيل القمة الأوروبية بشأن بيلاروسيا - أنه من الضروري فرض عقوبات على المسئولين عن أعمال العنفضد المتظاهرين ورموز المعارضة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب رد فعل واضح.
وأعرب المستشار النمساوي عن سعادته بعقد قمة خاصة بشأن الوضع في بيلاروسيا،لافتا إلى اعتقاده أنه من الأهمية أنيكون هناك رد فعل واضح من الاتحاد الأوروبي على الأوضاع في بيلاروسيا.
وذكر كورتس أنه من الواضح أن الانتخابات الأخيرة لم تكن حرة ولا نزيهة، مشددا على الحاجة إلى انتخابات جديدة تتم بحرية ونزاهة كبيرة وتعزز الديمقراطية وسيادة القانون.. داعيا إلى تفعيل الحوار بين رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو والمعارضة.
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