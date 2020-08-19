اخبار العالم

الإمارات تُسجل 435 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 435 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، و113 حالة شفاء، وذلك بعد إجراء وزارة الصحة ووقاية المجتمع 72026 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات

في الدولة 65341، والوفيات 367، وحالات الشفاء 58022.

 

Advertisements

وكانت الإمارات قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 365 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وشفاء 115، وفيما أكدت شركة بلوريستم الإسرائيلية، إنها ستعمل مع مركز أبوظبي للخلايا

الجذعية في سبيل تطوير علاجات لأمراض منها كوفيد-19، وذلك بعد بضعة أيام فقط من اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تُسجل 435 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا