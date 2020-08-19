الإمارات تُسجل 435 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، و113 حالة شفاء، وذلك بعد إجراء وزارة الصحة ووقاية المجتمع 72026 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات

في الدولة 65341، والوفيات 367، وحالات الشفاء 58022.

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وكانت الإمارات قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 365 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وشفاء 115، وفيما أكدت شركة بلوريستم الإسرائيلية، إنها ستعمل مع مركز أبوظبي للخلايا

الجذعية في سبيل تطوير علاجات لأمراض منها كوفيد-19، وذلك بعد بضعة أيام فقط من اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.