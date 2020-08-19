بنك التعمير الصيني يدرج سندات خضراء بـ 1.2 مليار دولار في ناسداك دبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - أدرج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 1.2 مليار دولار موزعة بواقع 700 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي في ناسداك دبي. وستدعم عائدات هذين الإدراجين من قبل فرع هونغ كونغ جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي، وستساعده على تطوير أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي.

تفاصيل الإدراج وأهميته

حققت السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار والمستحقة عام 2025 نسبة فائدة 1.25%، بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في 2023 نسبة فائدة 1%، وتلقت هذه السندات قبل إصدارها شهادة سندات مناخية من قبل مبادرة سندات المناخ بموجب معيار سندات المناخ.

وقد وصل مجموع إدراجات بنك التعمير الصيني في ناسداك دبي إلى 4 سندات بما فيها إصدار بقيمة 600 مليون دولار في عام 2016، والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2017.

كما تم استحقاق سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي عام 2016 وعام 2017، خلال 2019 ومايو 2020 على التوالي.

وتعزز السندات الأخيرة زيادة نمو البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر شهر مارس 2020 إلى 3.87 تريليون دولار، بزيادة 6.5% عن نهاية عام 2019.

ووصل مجموع إصدارات السندات الصينية في البورصة منذ عام 2014 إلى 19 إصدارًا، بقيمة 11.3 مليار دولار.

ويعد مركز دبي المالي العالمي هو المقر الإقليمي لبنك التعمير الصينى والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى التي تعمل على تطوير مبادرة الحزام والطريق. وقد تم تسجيل أكثر من 6000 شركة صينية في دبي.

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كما ارتفعت التجارة بين الصين والإمارات إلى 48.5 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 18% من 41 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لمركز التجارة الدولي، لتصبح الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين.

ووصلت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية هذا العام إلى 14.85 مليار دولار ، وهي أعلى من أي قيمة سجلت خلال نفس الفترة من كل الأعوام السابقة، وذلك بزيادة 58% مقارنة بقيمة 9.4 مليار دولار التي سجلت في نفس هذه الفترة من العام الماضي.

القنصل العام: أنشطة البنوك الصينية في الإمارات مستمرة في النمو

من جانبه أكد القنصل العام للصين في دبي، لي شوهانغ: “تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات وخاصة في مركز دبي المالي العالمي في النمو، حيث يتماشى إدراج بنك التعمير سندات الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ونحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.”

وذكر الرئيس التنفيذي الأول لفرع بنك التعمير الصيني بمركز دبي المالي العالمي، يوان شنغروي أن: “هذا الإدراج يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية وأعمال البنك. وباعتبارها البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط، تساعد ناسداك دبي بنك التعمير الصينى على تعزيز سمعته إقليميا وعالميا. كما توفر الروابط الوثيقة للبورصة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين بالإضافة إلى أن إطارها التنظيمي الممتاز يدعم تعزيز مبادرة الحزام والطريق.”

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم: ” تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دورا مهما في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محليا ودوليا”.

كما أشار رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، عبد الواحد الفهيم: “بالإضافة إلى كونها أكبر مركز في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت حتى الآن 82.1 مليار دولار، فقد رحبت ناسداك دبي بالإصدارات المدرجة بعملة الرنمينبي، وغيرها من العملات “.

والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.