كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة تواجهها الصين بسبب اعصار هيغوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت الصين، اليوم الأربعاء، لضربة مزدوجة من الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل غير معتاد والإعصار الذي وصل إلى الشاطئ على الساحل الجنوبي. وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن خمسة أشخاص فقدوا في مقاطعة يوننان في الجنوب الغربي بعد أن دمر انهيار أرضي منزلين.

فى مقاطعة سيتشوان، سقطت 21 سيارة كانت متوقفة فى ميدان بمدينة ييبين فى حفرة بعد انهيار الطريق تحتها فى منتصف الليل. ولم يصب أحد، بحسب تقارير إعلامية.

وقد قالت السلطات الأسبوع الماضي إن الفيضانات خلفت أكثر من 200 قتيل ومفقود في الصين هذا العام وتسببت في خسائر بقيمة 25 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إن إعصار هيغوس اصاب هونغ كونغ قبل أن يصل إلى اليابسة في تشوهاى، وهي مدينة في مقاطعة قوانغدونغ، في الصباح مع رياح قصوى بلغت 126 كيلومترا (78 ميلا) في الساعة.

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وقد ضعف إلى عاصفة استوائية حيث تحركت غربًا نحو منطقة جوانجشي المجاورة. وتم إجلاء أكثر من 65 ألف شخص، وأغلقت المدارس وعادت العديد من قوارب الصيد إلى الميناء على طول الساحل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

وقالت شركة الكهرباء إن الكهرباء انقطعت عن مدينة ميتشو بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية الشرقية مساء الثلاثاء بعد سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء.

كما ذكرت تقارير إخبارية أنه تم خفض مستوى الطوارئ صباح الأربعاء وعادت أصابع تمثال بوذي شهير إلى الظهور مع انحسار المياه. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 70 عامًا على الأقل التي تصل فيها المياه إلى سفح تمثال ليشان العملاق بوذا، وهو تمثال طويل يبلغ طوله 71 مترًا (233 قدمًا) منحوتًا على جانب أحد الجبال في القرن الثامن.