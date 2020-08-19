كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: الإبحار الأخير للبحرية الأمريكية قرب تايوان خطير للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، الإبحار الأخير للبحرية الأمريكية بالقرب من تايوان التي تزعم الصين انها جزء من اراضيها أنه تحرك "خطير للغاية" وإن إثارة مثل هذه المشاكل ليس في مصلحة أي من البلدين.

و قد قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة يو إس إس موستين أبحرت عبر مضيق تايوان الضيق والحساس يوم الثلاثاء، فيما أصبح رحلات روتينية نسبيًا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنها تثير غضب الصين دائمًا.

واوضحت قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني إن قواتها الجوية والبحرية تابعت وراقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها. واضافت ان "اي أقوال أو أفعال تسبب مشاكل في مضيق تايوان لا تتماشى مع المصالح الأساسية للصين والولايات المتحدة، وتضر برفاهية المواطنين على جانبي المضيق، وتشكل تهديدات حقيقية للسلام والاستقرار في المنطقة خطير للغاية". وأضافت أن القوات الصينية ستظل في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها.

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و من جانبها، اوضحت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة الأمريكية كانت في "مهمة عادية" مرت عبر مضيق تايوان في اتجاه جنوبي.

ويأتي الإبحار بعد أسبوع من زيارة وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار لتايوان، وهو أعلى مسؤول أمريكي يسافر إلى الجزيرة منذ أن قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين في عام 1979. وردت الصين بإرسال طائرات مقاتلة بالقرب من تايوان.

تعتبر الصين تايوان مسألة داخلية بحتة، وتصفها بشكل روتيني بأنها القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

