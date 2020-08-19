كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يسجل إصابة جديد بكورونا في جمرك العقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا، لموظف يعمل في منطقة جمرك العقبة بالأردن.

ووفقًا للسلطات الصحية الأردنية، أن المصاب من سكان العاصمة عمان، ويعمل في العقبة، ويقطن فيها مع زملاء له في العمل، ومخالط لشقيقته المصابة بالفيروس.

وباشرت الفرق المختصة إجراءات عزل مسكن المصاب، وأخذ عينات من المخالطين له.

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات عزل مدينة الرمثا، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف في بيان اليوم الاحد : لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.