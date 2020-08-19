كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 937321، وفق مركز مكافحة انتشار العدوى الجديدة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 691 حالة جديدة في موسكو، و162 في سان بطرسبورغ ، و151 في مقاطعة موسكو.

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حاليا، يواصل 171909 أشخاص العلاج من فيروس كورونا في البلاد.

كما سجلت روسيا حتى يوم أمس 117 حالة وفاة بالفيروس مقابل 132 قبل يوم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.