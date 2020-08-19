كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بن راشد: مبدأ الإمارات نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت دولة الإمارات، على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأهم تلك المبادئ نصرة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ودعم الشقيق والصديق.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق.. 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".