ولاية الشمال تقرر إجراء تحاليل الكشف عن “كورونا” لمستخدمي مقاهي ومطاعم طنجة

قررت ولاية جهة الشمال، أمس الثلاثاء، إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع المستخدمين، والمستخدمات في المقاهي والمطاعم، الموجودة في مدينة طنجة.

ووفق بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فإنه يتعين على كل صاحب مقهى، أو مطعم، تمكينها من المعلومات اللازمة، من اسم ولقب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف 3 مستخدمين لديه يوميا، قصد إعداد لائحة يومية لإجراء التحاليل في معهد السياحة مالاباطا.

وأكد البلاغ ذاته أن التحاليل ستجرى طبقا للائحة، التي سيتم الادلاء بها لدى مكتب الفرع الإقليمي للجمعية.

وسبق لمعهد السياحة في طنجة، وقبله مستشفى محمد السادس، ومحمد الخامس، أن استقبلوا عشرات العمال، والمستخدمين من مختلف الشركات، والمؤسسات من أجل إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

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وتأتي العملية المذكورة في إطار الإجراءات الاستباقية، والوقائية للحد من انتشار الفيروس التاجي في عاصمة البوغاز.

وكانت مدينة طنجة قد شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، انخفاضا في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ بعد تشديد الإجراءات الوقائية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين للتدابير الاحترازية.

كما ساهمت زيادة حوالي 70 سريرا مؤقتا للانعاش، في انخفاض عدد الوفيات بالوباء، بعدما كانت طنجة تتصدر أعلى النسب في عدد الوفيات على الصعيد الوطني.