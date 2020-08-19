فاتي جمالي تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة فاتي جمالي، اليوم الأربعاء، شفاءها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد 12 يوما من إعلان إصابتها.

وأكدت فاتي جمالي، صباح اليوم، من خلال منشور على أنستغرام، خلو جسمها من فيروس كورونا، عبر نشر نتائج التحليلات ذات النتيجة السلبية.

وكانت فاتي جمالي قد كشفت، في السابع من شهر غشت الحالي، إصابتها بالفيروس، وخضوعها للحجر الصحي.

وأشارت جمالي في منشور إعلان شفائها إلى أن الطبيب المشرف على حالتها، أنقذها من الموت، بعدما نبهها إلى خطورة دواء معين على جسمها المصاب بالفيروس، الذي كانت تنوي تناوله بناء على نصيحة أحدهم، محذرة هي الأخرى جمهورها من هذا الأمر.