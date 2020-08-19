بحوزتهما 3 رزم من المخدرات محملة فوق جيتسكي.. اعتقال إسبانيين في واد المرسى

تمكنت عناصر الدرك البحري، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف دراجة مائية “جيتسكي” في شاطئ واد المرسى، ضواحي القصر الصغير، كان على متنها شخصان من جنسية إسبانية.

وحسب مصدر خاص، فإن مطاردة الدراجة المائية جاءت بعد اختراقها للسواحل المغربية، إذ تم توقيف شخصين كانا على متنها، وبحوزتهما 3 رزم من مخدر الشيرا، يقدر وزنها بـ30 كيلوجراما في كل رزمة، وجهاز gps.

العملية المذكورة تمت تحت إشراف قائد السرية البحرية في منطقة ميناء طنجة المتوسط، وتم وضع الموقوفين الإسبانيين تحت الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.