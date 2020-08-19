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شكرا لقرائتكم خبر عن 435 إصابة جديدة بكورونا و113 حالة شفاء بالإمارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراءها 72,026 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وتأتي الفحوصات تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و المخالطين لهم و عزلهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,341 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 367 حالة.
وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفى و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة و سلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 113 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 58,022 حالة.
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