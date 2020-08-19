شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت، في نشرتها اليوم الأربعاء، 19/آب/2020: بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية

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