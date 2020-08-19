شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 47784 إصابة جديدة و1352 وفاة بـ " كورونا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 سجلت البرازيل 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1352 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية وفق وزارة الصحة البرازيلية.

وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 109888 وفقا لبيانات الوزارة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 47784 إصابة جديدة و1352 وفاة بـ " كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.