شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": ندعم جهود حل الأزمة سلمياً في مالي والان نبدء بالتفاصيل

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع في مالي, وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته, واستقالة حكومته وحل البرلمان. ودعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في جمهورية مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها مالي منذ مدّة, معربة عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

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