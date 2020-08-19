شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 36 كيلو حشيش مخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان - محافظة الداير - ألقت القبض - بفضل الله - على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود - (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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