رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة حتى 2022

رياضة 2020-08-19 | 11:34 1,269 مشاهدة

اعلن نادي برشلونة الاسباني، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الهولندي ولاعبه السابق رونالد كومان. ونشر النادي بياناً عبر موقعه الرسمي أن "نادي برشلونة ورونالد كومان، وصلا إلى اتفاق لتأسيسه كمدرب لفريق كرة القدم الأول حتى 30 حزيران 2022". وأضاف "سيقام حفل التقديم والمؤتمر الصحفي اللاحق لمدرب برشلونة الجديد مساء اليوم".



وكان برشلونة أعلن إقالة كيكي سيتين من منصبه كمدير فني ووجه له الشكر في بيان رسمي، أمس الاثنين، وأتى ذلك القرار بعد الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) وتوديع منافسات

وكان برشلونة أعلن إقالة كيكي سيتين من منصبه كمدير فني ووجه له الشكر في بيان رسمي، أمس الاثنين، وأتى ذلك القرار بعد الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا

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