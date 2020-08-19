عند انخفاض ضغط الدم تناولوا هذه الأطعمة!

يعتبر انخفاض مستوى ضغط الدم في الجسم من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيب أي منا! لكن ما هي الأعراض التي تعانون منها؟ وما هي الأطعمة التي يمكنكم تناولها لإعادة الضغط الى مستواه الطبيعي؟ الجواب هنا!

ماذا نأكل عند انخفاض الضغط؟

إليك الأطعمة التي يحب تناولها في حال انخفاض ضغط الدم: إليك الأطعمة التي يحب تناولها في حال انخفاض ضغط الدم: الأطعمة المالحة: تساعد هذه الأطعمة على ارتفاع ضغط الدم ومن بينها تتضمن الزيتون ومختلف أنواع الأجبان والتونا.

الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك: إن حمض الفوليك الذي يعرف أيضاً بالفيتامين ب9 يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم. ومن بين الأطعمة التي يمكنك إضافتها الى نظامك الغذائي الصحي تتضمن البروكولي ونبات الهليون والخضراوات المختلفة.

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الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين ب12: يعتبر هذا النوع من الفيتامين أساسي من أجل إنتاج الجسم خلايا الدم الحمراء. ومن بين أنواع الأطعمة التي يمكنك تناولها تتضمن السلمون والتونا ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

نصائح أخرى في حال انخفاض الضغط



الحصول على الكمية اللازمة من المياه.

تصغير الوجبة التي تحصل عليها.

تخفيف من نسبة الكاربوهيدرات التي تحصل عليها.

عدم ممارسة التمارين

تجنب الإستلقاء على الظهر لساعات طويلة.

الحصول على الكمية اللازمة من المياه.تصغير الوجبة التي تحصل عليها.تخفيف من نسبة الكاربوهيدرات التي تحصل عليها.عدم ممارسة التمارين الرياضية تحت أشعة الشمس القوية.تجنب الإستلقاء على الظهر لساعات طويلة.

اعراض انخفاض الضغط



الشعور بالدوران.

المعاناة من الغثيان الحاد.

الشعور بالتعب والإرهاق.

عدم التمكن من التركيز بشكلٍ جيد.

عدم التمكن من الرؤية بشكلٍ واضح.

المعاناة من الألم في الصدر.

لذلك، في حال المعاناة من انخفاض ضغط الدم، يمكنك استشارة الطبيب الذي يمكن أن يساعدك أكثر حسب حالتك وطبيعة جسمك.