ذي قار تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية العاملة في محافظة ذي قار، سجلت اليوم، 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4576 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفيروس في عموم العراق.